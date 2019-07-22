В Очаковском 73-ем морском центре спецназначения продолжаются сборы Оперативного резерва

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Очаковский 73-й морской центр специального назначения продолжает сборы Оперативного резерва.

Об этом сообщается на странице центра в Facebook.

19 июля, на базе морского центра начались сборы Оперативного резерва. По состоянию на 21 июля сборы продолжаются в штатном режиме, по определенной программе подготовки, «в напряженном, динамическом темпе».

Отметим, что в Очакове завершился очередной этап помощи от американских партнеров в восстановлении инфраструктуры базирования надводных сил Военно-Морских Сил ВС Украины.

Владислав Фомин

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русскийобщество