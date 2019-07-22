На Николаевщине из пруда спасатели вытащили корову, которая застряла в грязи

В воскресенье, 21 июля, во Врадиевском районе Николаевской области спасатели достали из пруда корову, которая застряла в грязи.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 14:07 на пункт связи 13-й Государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что на местном пруду в пгт Врадиевка в грязи застряла корова. Прибывшие на место обвязали корову веревкой и вытащили на берег.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине пес провалился в шестиметровый колодец – собаку вытащили невредимой.