Николаевские спасатели транспортировали больную женщину в «скорую» и открыли дверь в квартиру, где был ребенок с температурой

Николаевские спасатели за сутки дважды выезжали для оказания помощи гражданам.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Так, 21 июля сотрудники 22-й Государственной пожарно-спасательной части привлекались для транспортировки больной женщины из квартиры к автомобилю скорой медицинской помощи на улице Мира город Очаков.

Уже ночью, 22 июля на линию «101» поступило сообщение о том, что на улице Дмитриева город Николаев в закрытой квартире находится трехлетний ребенок, у которого поднялась температура. Как выяснилось, мама вызвала скорую и вышла встретить медиков, в это время дверь случайно захлопнулась. Спасатели 3-й ГПСЧ, которые прибыли на вызов, с помощью специализированного оборудования открыли дверь в дом.

Напомним, как в Очакове в ночь на 15 июля спасатели помогли медикам транспортировать тяжелобольного мужчину со второго этажа дома.