Украинец, совершивший кругосветное путешествие за 280 дней, вернулся в страну

Вчера, 21 июля в Украину вернулся путешественник Артем Сурин, впервые в истории страны совершивший кругосветное путешествие, длившееся 280 дней.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Морской паром «Грейсвальд», на борту которого Сурин отправился к украинскому берегу из грузинского Батуми, прибыл к Черноморскому морскому порту.

Первыми на паромной переправе знаменитого путешественника встретили пограничники Одесского отряда во главе с начальником управления пограничного контроля Администрации Госпогранслужбы генералом Юрием Лисюком. Также, среди встречающих были и генеральный директор Книги Рекордов Украины Анна Крисюк.

После процедуры паспортного контроля Артемий ступил на украинскую землю, где его ждали близкие.

Путешествие под названием «Big Circle» началось 15 октрября 2018 года и длилось рекордные 280 дней. Впервые в истории страны украинец совершил кругосветное путешествие по канонам Лондонского королевского географического союза: он побывал на всех шести континентах, в 40 странах и пересек все меридианы планеты, воспользовавшись лишь одним авиаперелетом. Также Сурин дважды пересек экватор и преодолел 100 000 км землей, реками, морями и океанами.

После соответствующих формальностей, зафиксированные рекорды будут автоматически направлены в Книгу Рекордов Гиннеса, и представлены в более чем 25 странах мира.

Добавим, что ранее его задержали в Иране по обвинению в шпионаже, за съемку с помощью дрона. К счастью, инцидент был исчерпан и путешественника отпустили.