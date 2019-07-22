Умер один из авторов Конституции Украины уроженец Николаевщины Виктор Мусияка

В понедельник, 22 июля, в возрасте 73 лет умер известный украинский юрист и политический деятель Виктор Мусияка.

Сообщение о его смерти было опубликовано на его странице в Facebook.

«Сегодня в 7 утра от нас ушел Виктор Лаврентьевич Мусияка», - говорится в сообщении.

В комментариях сообщают, что причиной смерти стал инфаркт.

По состоянию на 12.30 официальной информации о том, где и когда пройдет прощание с Виктором Мусияком, не поступало. В комментариях на его странице в FB некоторые пользователи, ссылаясь на родных, называют датой похорон среду, 24 июля.

Справка:

Виктор Мусияка родился 28 июня 1946 года в Николаевской области. В 1973 году закончил Харьковский юридический институт, там же начал преподавательскую деятельность. С 1983 по 1996 годы был заведующим кафедрой гражданского права, проректором Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого. В 2000-2002 годах заведовал кафедрой отраслевых юридических наук юридического факультета Национального университета «Киево-Могилянская академия».

В 1994 начинает политическую деятельность. Народный депутат Украины 2-го созыва с апреля 1994 до апреля 1998 года. С ноября 1995 до июня 1996 года был постоянным представителем Президента Украины в Верховной Раде Украины.

На выборах 2002 года снова попал в Верховную Раду по спискам блока «Наша Украина», в который входила и возглавляемая им партия «Вперёд, Украина!»