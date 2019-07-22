Исполнители хитов «Ноты» и «Девочка-война», рэп-дуэт HammAli & Navai доберутся до танцпола клуба «BRAZIL»

Cуботним вечером, 27 июля, гостям «жемчужини черноморского побережья» готовы подарить прекрасное настроение известный дуэт HammAli & Navai. Рэперы выступят с концертом в ночном клубе «BRAZIL».

Об этом сообщает интернет-журнал NikLife.

Оба участника дуэта, Александр Алиев и Наваи Бакиров, являются этническими азербайджанцами. Они стали настоящим открытием 2018-го года, благодаря сочетанию танцевальной музыки и пронзительной рэп-лирики. Выпустив несколько хитов подряд «Пустите меня на танцпол», «Девочка-война», «Ноты», «Хочешь, я к тебе приеду», «Цветок» и альбом «JANAVI», ребята стремительно взлетают на вершины музыкальных чартов и завоёвывают любовь аудитории.

Каждый желающий может встретиться с кумирами и провести вечер, подпевая любимым хитам.

Дата: 27 июля

Место: ночной клуб «BRAZIL» (Коблево, пр. Курортный 1Б)

Время: 23:30

Заказ билетов, бронь столов и другая информация по телефону: 068 777 07 77.