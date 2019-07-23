В Африке 18-летняя девушка через полчаса после родов отправилась сдавать экзамены

В Гвинее 18-летняя Фатумата Курума, которую отправили в больницу прямо во время сдачи экзаменов, вернулась обратно уже через 30 минут после родов. Девушка рассказала, что сдать экзамены было для нее очень важно.

Об этом сообщает «ВВС-Украина».

Утром во вторник она прибыла в учебное заведение, но персонал отправил ее в больницу.

- Я начала чувствовать боли в животе еще ночью в понедельник, но я понятия не имела, что вот-вот рожу, - говорит девушка. - Я набралась смелости, чтобы пойти и сдать экзамен на следующий день, и ничего не сказала о боли ни своему мужу, ни работникам школы – я боялась, что мне скажут остаться дома или пойти к врачу.

По словам девушки, то, что она вскоре родит, она осознала только тогда, когда уже находилась в больнице. Роды прошли без осложнений и длились недолго – у Фатуматы родился мальчик. Почти сразу она отдала его своим родителям, а сама вернулась в школу, чтобы сдать экзамены по физике и французскому языку.

- В момент, когда я вернулась, экзамены уже начались, но мне все равно позволили зайти, - говорит студентка и добавляет, что никакой боли после родов не испытывала.

Новорожденный мальчик так же чувствует себя хорошо, рассказала она. Родственники Фатуматы говорят, что ее муж, который работает в местной полиции, был по-настоящему поражен смелостью жены и теперь рассказывает всем «об этой невероятной женщине».

Напомним, что ранее преподаватель киевского университета опубликовал фото двухметровой шпаргалки.