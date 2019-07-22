Российский телеканал вырезал из американского боевика слова «Нельзя переть против долбаных украинцев»

Российский телеканал СТС показал криминальный боевик «Ограбление по-итальянски», вырезав из монолога одного из персонажей фразу про украинцев.

Об этом сообщает издание «Говорит Москва».

В оригинале один из героев говорит: «Слушай сюда, я давно понял, что нельзя переть против природы, тёщи и долбаных украинцев».

СТС сократил эту цитату: «Слушай сюда, я давно понял, что нельзя переть против природы, тёщи».

Напомним, что ранее депутат Госдумы РФ заявила, что невооруженным взглядом из космоса видела, как украинские военные «обстреливают Донбасс».