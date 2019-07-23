Командование морской пехоты поздравило 36-бригаду с четвертой годовщиной создания

Командующий морской пехоты генерал-лейтенант Юрий Содоль и другие офицеры командующего состава поздравили 36-ю отдельную бригаду морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского с четвертой годовщиной со дня создания.

Соответствующее видео опубликовали в Facebook.

– Уважаемые боевые друзья, собратья, в этот праздничный для вас день поздравляю вас с вашим праздником в нелегкие времена. Вы выполняете саму почетную работу – защиту своей Родины. Я очень горжусь, что государство доверило мне командовать морской пехотой. Я горжусь вами, я вас каждого люблю, сделаю все, чтобы у вас все было хорошо на службе и в жизни. Вместе мы победим. Я в вас уверен и готов с вами пойти куда угодно. Спасибо вам, что у меня есть такие замечательные подчиненные, – сказал генерал Содоль.