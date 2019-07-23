Командование морской пехоты поздравило 36-бригаду с четвертой годовщиной создания

Командующий морской пехоты генерал-лейтенант Юрий Содоль и другие офицеры командующего состава поздравили 36-ю отдельную бригаду морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского с четвертой годовщиной со дня создания.
Соответствующее видео опубликовали в Facebook.
– Уважаемые боевые друзья, собратья, в этот праздничный для вас день поздравляю вас с вашим праздником в нелегкие времена. Вы выполняете саму почетную работу – защиту своей Родины. Я очень горжусь, что государство доверило мне командовать морской пехотой. Я горжусь вами, я вас каждого люблю, сделаю все, чтобы у вас все было хорошо на службе и в жизни. Вместе мы победим. Я в вас уверен и готов с вами пойти куда угодно. Спасибо вам, что у меня есть такие замечательные подчиненные, – сказал генерал Содоль.
Также с годовщиной 36-бригаду поздравил заместитель Содоля полковник Дмитрий Делятицкий, который возглавлял эту бригаду до 2018 года и нынешний командующий 36-й бригады полковник Андрей Гнатов.
– Хочу пожелать всему личному составу в первую очередь здоровья, уверенности, побед, и прежде всего мира, чтобы все вернулись домой живыми и здоровым, – сказал Делятицкий.
– Для меня большая честь поздравить всех моих собратьев-военослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты имени Михаила Белинского с днем основания нашей бригады. Хочу пожелать от себя лично всем самого крепкого морского здоровья, достижения всех целей, благосостояния, семейного согласия и мирного украинского неба над головой, – обратился Гнатов.