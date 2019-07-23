НАПК решило полностью проверить более 30 деклараций о доходах, в том числе и экс-первого замглавы Николаевского облсовета Кухты

Национальное агентство по противодействию коррупции 19 июля приняло решение о результатах полной проверки 35 деклараций народных депутатов, а также чиновников, в число которых вошел и бывший первый заместитель главы Николаевского областного совета Иван Кухта.

Об этом идет речь в сообщении НАПК.

Проверки 33-х из этих деклараций были начаты по результатам отбора системой ЛАК (логистического и арифметического контроля – ПН). Проверка одной декларации была начата по сообщению от правоохранительных органов, а также еще одной - на основании статьи 50 Закона Украины «О предотвращении коррупции».

Так, Национальное агентство приняло решение о результатах полных проверок деклараций, поданных:

1.Березой Бориславом Ефимовичем, народным депутатом Украины, 2015 года (исправленной). 2. Дубневичем Богданом Васильевичем, народным депутатом Украины, за 2017 год. 3. Дубневичем Ярославом Васильевичем, народным депутатом Украины, за 2015 года (исправленной) и за 2016 (исправленной). 4. Пономаревым Александром Сергеевичем, народным депутатом Украины, за 2017 (исправленной). 5. Войцицкой Викторией Михайловной, народным депутатом Украины, за 2017 год. 6. Зубиком Владимиром Владимировичем, народным депутатом Украины, за 2017 год. 7. Сотник Еленой Сергеевной, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2017 (исправленной). 8. Ганущиным Александром Александровичем, главой Львовского областного совета, за 2017 год. 9. Гарягой Олегом Александровичем, главой Шевченковской районной в городе Киеве государственной администрации, за 2015 год. 10. Джапаровой Эмине Айяровной, первым заместителем Министра информационной политики Украины, за 2016 год. 11. Заверюхой Валентином Алексеевичем, судьей Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области, за 2016 год. 12. Иванским Эдуардом Борисовичем, первым заместителем начальника Таможни ГФС в Херсонской области, Автономной Республике Крым и г. Севастополе, за 2017 год. 13. Ковальской Верой Владимировной, судьей Апелляционного суда города Киева, за 2015 год (исправленной), а также за 2016 и за 2017 годы. 14. Кравцовым Евгением Павловичем, первым заместителем Министра инфраструктуры Украины, за 2015 года (исправленной). 15. Кульчицким Юрием Игоревичем, первым заместителем начальника Государственной экологической инспекции во Львовской области, за 2015 год. 16. Кухтой Иваном Васильевичем, первым заместителем главы Николаевского областного совета, за 2017 год. 17. Милевой Ириной Викторовной, судьей хозяйственного суда Днепропетровской области, за 2017 год. 18. Михеевым Владимиром Сергеевичем, заместителем главы Государственного космического агентства Украины, за 2016 год. 19. Олейником Анатолием Дмитриевичем, главой Винницкого областного совета, за 2015 год. 20. Папаригой Варварой Анатольевной, судьей Довгинцевского районного суда Кривого Рога Днепропетровской области, за 2017 год. 21. Политухой Александром Александровичем, главой Дергачевской районной государственной администрации Харьковской области, за 2015 года (исправленной). 22. Робульцем Сергеем Васильевичем, начальником Государственной экологической инспекции в Черновицкой области, за 2016 (исправленной). 23. Руденко Андреем Ивановичем, заместителем городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Харьковского городского совета, за 2016 (исправленной). 24. Сабадошем Любомиром Юрьевичем, главой Государственного космического агентства Украины, за 2016 год. 25. Смитюхом Василием Евдокимовичем, начальником отдела представительства в административном судопроизводстве управления представительства защиты интересов граждан и государства в суде прокуратуры города Киева, за 2015 и 2016 годы. 26. Суботенко Романом Васильевичем, главой Попельнянской государственной администрации Житомирской области, за 2016 (исправленной). 27. Сукмановй Еленой Валерьевной, заместителем Министра юстиции по вопросам государственной регистрации, за 2017 год. 28. Филем Сергеем Александровичем, заместителем главы Луганской областной государственной администрации, за 2017 год. 29. Хардиной Оксаной Петровной, судьей Шевченковского районного суда города Киева, за 2015 год. 30. Чайкой Ириной Владимировной, судьей Коминтерновского районного суда г. Харькова, за 2017 год. 31. Юхименко Натальей Викторовной, судьей Знаменского горрайонного суда Кировоградской области, за 2017 год.

В НАПК уточнили, что полная проверка декларации заключается в выяснении достоверности задекларированных сведений, точности оценки задекларированных активов, проверки на наличие конфликта интересов и может осуществляться в период осуществления субъектом декларирования деятельности, связанной с выполнением функций государства или местного самоуправления, а также в течение трех лет после прекращения такой деятельности.

Как известно, 13 апреля 2018 года глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко подписала распоряжение об увольнении своего первого заместителя Ивана Кухты. Последний в свою очередь отметил, что будет оспаривать это распоряжение в суде.

Административный суд Николаева 20 августа 2018 года отменил распоряжение Москаленко об увольнении ее первого заместителя Кухты. Также он вынудил облсовет выплатить ему более 60 тысяч гривен и около 7 тысяч гривен на оплату услуг юриста.

Позже казначейство заблокировало счет Николаевского областного совета из-за невыплаченной по решению суда задолженности по заработной плате бывшему заместителю главы облсовета Ивану Кухте.