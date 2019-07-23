Профсоюз николаевского морпорта выступил против восстановления в должности экс-врача местного медцентра «АМПУ»

Руководство Николаевского филиала ГП «АМПУ» выразило недоверие Главному врачу Медицинского центра Ирине Матвеевой, которая была восстановлена Верховным судом Украины в должности, потому, что ее возвращение вызвало негативный резонанс в коллективе.

Об этом сообщается на сайте предприятия.



Так, по решению Верховного Суда Украины Главного врача Медицинского центра Николаевского филиала ГП «АМПУ» Ирину Матвееву восстановили в должности. Как отмечают в морпорту, восстановление бывшего главврача в должности вызвало недовольство коллектива, так как во время своего управления Матвеева трудоустроила на ключевые должности в медицинский центр членов своей семьи: дочери и зятя. Последнее стало основанием для составления протокола согласно Закону Украины «О предотвращении коррупции» в отношении Матвеевой.



Кроме этого, было выявлено, что в период руководства в медицинский центр Николаевского филиала ГП «АМПУ» было поставлено оборудование, которое не соответствует лицензионным требованиям Минздрава и спецификации договора поставки, чем был нанесен значительный ущерб предприятию. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.191 УК, по которому, на сегодняшний день, проводятся следственные действия.



В связи с вышеуказанными обстоятельствами, к начальнику администрации поступило обращение от трудового коллектива медицинского центра Объединенного профсоюза работников администрации Николаевского морского порта, который высказал обеспокоенность возобновлением Матвеевой и дальнейшим функционированием поликлиники под ее управлением.



Учитывая обращение коллектива в администрации порта созвали совещание руководства из специалистов филиала, во время которого было единогласно выражено недоверие Ирине Матвеевой.