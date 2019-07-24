В Британии археологи нашли древнеримский артефакт, изготовленный в начале нашей эры в Херсонесе

Фрагмент раскрашенного цветного стекла, найденный на римской вилле в Великобритании, был частью флакона необычной формы, вероятно, изготовленного крымскими мастерами.

Об этом сообщает «N+1» со ссылкой на «The Guardian».

По-видимому, в нем хранились экзотические благовония. Осколок подходил по форме к артефакту, хранящемуся в одном из музеев страны. Единственный похожий флакон был найден в римском погребении в Крыму. Исследователям понадобилось два года, чтобы разгадать тайну этого осколка.

Вилла Чедворт, находившаяся на юго-западе острова, считается одной из крупнейших римских вилл в Британии. Она строилась в несколько этапов в течение II-IV веков нашей эры. Сначала здесь соорудили два жилых строения и бани, затем их неоднократно перестраивали, расширяли и украшали мозаиками. Рядом с усадьбой археологи нашли небольшой храм, а рядом с ним искусственный пруд, в котором росли кувшинки. Исследователи предполагают, что поместье принадлежало богатому и образованному человеку, возможно, представителю местной администрации. На вилле жили до начала V века, конца римского владычества на острове. Предположительно в V веке она была разрушена.

Территория виллы Чедворт принадлежит Национальному фонду Великобритании и раскопки здесь ведутся с 1920-х годов. В 2017 году здесь обнаружили фрагмент цветного стекла с необычной росписью. Он не был похож ни на один из стеклянных артефактов, которые на вилле находили до этого. Судя по форме, это был осколок бутылки овальной формы, на конце превращавшейся в конус. Чтобы разобраться, откуда взялся фрагмент, археологи обратились за помощью к специалисту по римскому стеклу Дженнифер Прайс из Даремского университета. Она, в свою очередь, посоветовалась со специалистами из других стран. В конце концов Прайс обнаружила, что осколок по форме и цвету соответствует флакону в форме рыбы, хранящемуся в Музее стекла в городе Корнинг на востоке страны. Похожий артефакт был найден до этого лишь однажды, в захоронении II века нашей эры в крымском Херсонесе. Город был основан древними греками, а в конце I века до нашей эры попал под власть Рима.

Экзотический артефакт показывает, что обитатели виллы поддерживали контакты с самыми отдаленными частями Римской империи и хотели похвастаться своим влиянием, говорит руководитель раскопок Нэнси Грейс. Исследователи предположили, что в необычном флаконе могли храниться благовония.

Руины виллы Чедворт обнаружили в середине XIX века при весьма забавных обстоятельствах. Егерь, раскапывавший нору хорька, наткнулся на керамические черепки и фрагменты мощеного пола.

Напомним, что в Чернигове во время реконструкции тротуара обнаружили захоронения XI-XII веков.