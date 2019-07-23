«Таких быстрых решений я еще не видел», – гендиректор НСЗ рассказал, где взяли деньги на погашение задолженности по зарплатам

Гендиректор Николаевского судостроительного завода (бывший завод имени 61 коммунара) Валерий Калашников заявил, что не ожидал такого быстрого разрешения вопроса по выплатам многомиллионных долгов по зарплатам сотрудникам предприятия, ведь ранее ситуация долгое время не решалась.

Об этом он заявил во вторник, 23 июля, в ходе брифинга на предприятии, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, по поручению президента Украины Владимира Зеленского погасили задолженность по заработной плате в 85 миллионов гривен перед работниками завода.

По словам гендиректора предприятия задолженность по зарплате возникла еще в 2014 году, так как с 2001 года на заводе не было ни одного заказа, а с 2015 года пришлось за собственные средства содержать крейсер «Украина».

— Как вы знаете, за все эти годы оговорено-переговорено (проблема с задолженностями по зарплате, - ПН). Все, кто пытался каким-то образом быть причастным к решению вопросу по заработным платам на этом предприятии так, к сожалению ничего сделано не было. Задолженность возникла не сама по себе, а из нескольких направлений. Условно с 2001 года на этом заводе не было ни одного государственного заказа, ни оборонного направления, ни какого другого, хотя это единственный государственный завод, который остался в нашей стране. Плюс, завод был вынужден с 1 января 2015 года содержать крейсер за собственные средства, а это и закупка дизельного топлива, его обогрев в зимнее время и так далее. Объем работ вылился в приличную сумму, которую пришлось «отбирать» у своих рабочих, не платя им заработные платы, – заявил Валерий Калашников.

По словам Калашникова, в понедельник утром на счет завода поступила вся сумма долга 86,5 миллионов гривен. В этот же день, сотрудникам, которые фактически работают на предприятии, выплатили около 60 миллионов гривен, остальная сумма была выплачена сегодня уволенным работникам. Всего долги необходимо выплатить 800 сотрудникам.

— После визита президента в среду (на завод, - ПН), в четверг уже было подписано его поручение в трехдневный срок «Укроборонпрому» решить вопрос по задолженности. В понедельник утром «Укроборонпром» решил вопрос за счет оборонных средств спецэкспортеров, входящих в состав госконцерна. На сегодня я могу сказать совершенно точно, что все эти годы, которые нам рассказывали - ничего не делалось. Таких быстрых решений я еще не видел. Мгновенно это было решено! - отметил он, объяснив это политической волей Владимира Зеленского.

Также он добавил, что часть суммы останется, ведь некоторые сотрудники уже умерли или же выехали заграницу, но позже деньги все равно выплатят.

Помимо этого он заявил, что чтобы предприятие работало дальше и такая проблема не повторялась необходимы новые заказы. На данный момент у завода есть несколько заказов и полученных средств за выполненную работу хватит на первое время, чтобы платить зарплату сотрудникам. К слову сейчас на предприятии работает около 300 людей.

— Люди ждут работы. Нужны заказы. Хотя бы небольшой новострой. Мы можем это делать и с удовольствием будем это делать, – говорил Калашников.

Как известно, в 2017 году долги по зарплатам на заводе перевалили за 60 миллионов гривен. Работники регулярно устраивали акции протеста, грозясь перейти к радикальным мерам. 26 декабря 2017 года рабочие НСЗ также блокировали проезд возле Варваровского моста. При том, что незадолго до этого Кабмин дал поручение ГП «Укроборонпром» до 25 декабря погасить задолженность по зарплате работникам НСЗ. А премьер-министр Владимир Гройсман потребовал от руководства «Укроборонпрома» отчитаться за выполнение этого поручения 27 декабря.