В Украине запустили проект для борьбы с Facebook-троллями – TrollessUA.

Об этом сообщает Detector.

Проект TrollessUA запускает общественная организация Интерньюз-Украина. Его главная цель - выявления и блокировка подозрительных профилей в украинском фейсбуке, которые активно комментируют, используя язык ненависти, манипулируют категорией «патриот» и массово распространяют фейки.

Для борьбы с Facebook-троллями будут привлекать волонтеров. Зареестрованные участники проекту пройдут специальный инструктаж, который поможет волонтерам понять, где искать и как распознавать троллей в соцсети.

Инициатива организована на основе молдовского проекту Trolless.

«С помощью волонтеров-киберельфов будет сформирована база данных аккаунтов (троллей - ред.). После этого мы обратимся с жалобой в компанию Facebook с настоятельной просьбой дополнительно проверить и заблокировать такие профили. С целью уменьшения количества жертв манипуляций в сети, будет разработано специальное расширение для Google Chrome, которое после запуска маркировать аккаунты троллей, которые внесены в базу данных», - сообщает организация.

Напомним, за полгода Facebook удалил более 3 миллиардов фейковых аккаунтов.