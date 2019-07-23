Крейсер «Украина» все-таки демилитаризуют и на это понадобится около трех лет: «Уже подписано поручение»

Гендиректор Николаевского судостроительного завода (бывший завод имени 61 коммунара) Валерий Калашников заявил, что решение по демилитаризации крейсера Украина уже принято.

Об этом он заявил во вторник, 23 июля, в ходе брифинга на предприятии, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

— Уже подписано поручение по крейсеру и по корвету уже что-то есть. Это ушло на Минобороны. По крейсеру 100% мы начнем демилитаризацию, ее объем уже известен, он лежит у меня на столе и подписан начальником геншатба. Так что никаких сомнений у меня это не вызывает. Это будет не разбазаривание крейсера, это будет четкий процесс демилитаризации, разработан нашим казенным институтом. Детали и оборудование будет демонтировано с нашего крейсера и установлено на кораблях ВМС Украины. Это то, что будет происходить в ближайшее время, – сообщил Валерий Калашников.

По времени демилитаризация крейсера займет не менее 2,5 лет, а то и 3 года.

— Нужны будут рабочие разных направлений. Будет задействовано николаевское предприятие «Эра», ЮТЗ, наши специалисты. Наших специалистов не хватит. Будем собирать людей по направлениям, привлекать на наш завод, – подытожил он.

Как известно, по поручению президента Украины Владимира Зеленского погасили задолженность по заработной плате в 85 миллионов гривен перед работниками завода. В частности, гендиректор Николаевского судостроительного завода Валерий Калашников заявил, что не ожидал такого быстрого разрешения вопроса по выплатам многомиллионных долгов по зарплатам и рассказал, где взяли деньги на погашение задолженности по зарплатам.