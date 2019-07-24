Николаевские спасатели приютили бельчат, которые остались без матери – их назвали Чип и Дейл

В Николаеве сотрудники 25-1 Государственной пожарно-спасательной части взяли под опеку бельчат, чья мать погибла под колёсами автомобиля.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Малыши выпали из своего убежища на дереве, которое расположено на территории подразделения. Животные сидели под старым абрикосом и жались к его стволу. Спасатели забрали их в часть, соорудили им небольшой домик и накормили детской смесью «Малютка».

Как оказалось, мать-белка погибла под колесами автомобиля, поэтому заботу о них на себя взял весь коллектив подразделения. Бельчатам примерно 2-3 месяца и у них уже есть имена - Чип и Дейл.

Вчера спасатели смастерили для них настоящий домик из старой мебели и веток. Животные уже начали пробовать новую пищу - семена и сухарики. Четвероногие идут на руки и составляют компанию во время дежурств. Как подрастут, их сова пересадят на дерево и продолжат опекать их.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине из пруда спасатели вытащили корову, которая застряла в грязи.