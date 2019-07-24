В Вознесенске торговцы митинговали против местной власти и перекрывали трассу

Утром в среду, 2 июля, в Вознесенске местные жители перекрыли мост через реку Мертвовод, через который проходит одесская трасса Р-55.
Об этом сообщают очевидцы в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области».
Митингующие беспрерывно ходили по пешеходному переходу, тем самым блокируя проезд транспортных средств.
По словам очевидцев, перед Вознесенском в сторону Южноукраинска тогда возникла большая автомобильная пробка.
Как оказалось, участники этой акции занимаются торговлей на рынке, однако хотят, чтобы им разрешили это делать на так называемом «колхозном рынке», и уже якобы собрали подписи для того, чтобы соответствующее разрешение получить. По их словам, местная власть в этом не содействует, в связи с чем они вышли на митинг и перекрывали проезд для грузовиков.
Как сообщили «Преступности.НЕТ» в отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области, на данный момент участники акции разошлись, движение транспорта возобновлено. Обеспечивали общественную безопасность во время митинга сотрудники полиции.
Напомним, что 5 июля несколько десятков водителей своими автомобилями перекрывали проезд по улице Адмиральской в районе Соборной площади и требуют ремонта дорог.