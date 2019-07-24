В Вознесенске торговцы митинговали против местной власти и перекрывали трассу

Фото: Viber-канал «ДТП и дороги Николаева и области» Утром в среду, 2 июля, в Вознесенске местные жители перекрыли мост через реку Мертвовод, через который проходит одесская трасса Р-55.

Об этом сообщают очевидцы в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области».

Митингующие беспрерывно ходили по пешеходному переходу, тем самым блокируя проезд транспортных средств.

По словам очевидцев, перед Вознесенском в сторону Южноукраинска тогда возникла большая автомобильная пробка.

Как оказалось, участники этой акции занимаются торговлей на рынке, однако хотят, чтобы им разрешили это делать на так называемом «колхозном рынке», и уже якобы собрали подписи для того, чтобы соответствующее разрешение получить. По их словам, местная власть в этом не содействует, в связи с чем они вышли на митинг и перекрывали проезд для грузовиков.

Как сообщили «Преступности.НЕТ» в отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области, на данный момент участники акции разошлись, движение транспорта возобновлено. Обеспечивали общественную безопасность во время митинга сотрудники полиции.

Напомним, что 5 июля несколько десятков водителей своими автомобилями перекрывали проезд по улице Адмиральской в районе Соборной площади и требуют ремонта дорог.