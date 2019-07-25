Во Флориде турист заснял на видео смертельную схватку четырехметрового питона и аллигатора

Посетитель национального парка Эверглейдс в американском штате Флорида Эван Уилсон стал свидетелем смертельной схватки питона и аллигатора.

Об этом сообщает издание «Корреспондент.net» ссылаясь на «Martime Herald».

Так, туристы, находившиеся в грузовике, увидев схватку между хищниками, попросили водителя припарковаться на безопасном расстоянии, чтобы наблюдать за невероятным сражением.

Эван Уилсон зафиксировать жестокое противостояние между двумя хищниками на видео, а также то, как один их них стал добычей другого после серии смертельных укусов. Четырехметровый темный тигровый питон безуспешно пытался вырваться из пасти аллигатора длиной около трех метров, но тот не разжимал челюсти. Время от времени хищник тряс добычу, пытаясь переломить ей хребет.

«Аллигатор вышел из этой битвы победителем и утащил тушу огромной змеи вглубь Эверглейдса, где я больше не мог следовать за ним», - рассказывает Уилсон.

Позже ролик был опубликован на YouTube-канале Caters Clips, где набрал свыше 400 тысяч просмотров. В нем также показано, как аллигатор пожирает свою добычу.

Издание отмечает, что свидетели зрелища были шокированы брутальной сценой со смертельным исходом.

Напомним, как американец из штата Нью Джерси снял на видео двух диких медведей, устроивших яростную драку прямо у него во дворе.