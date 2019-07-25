Глава Николаевского облсовета просит депутатов поддержать выделение около ₴4 миллионов на окончание реконструкции дома ребенка

Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко обратиться к депутатскому корпусу с просьбой поддержать выделение 4 миллионов гривен на завершение реконструкции Николаевского областного дома ребенка.
Об этом идет речь в ее видеообращение, которое опубликовала пресс-служба Николаевской ОГА на странице в Facebook.
Как известно, финансирование работ началось с 2016 года и на данный момент расходы по реконструкции областного дома ребенка составили более 23 миллионов гривен.
Виктория Москаленко отметила, что сделан действительно большой объем работ. Речь идет об утеплении фасадов двух корпусов и перехода, проведена полная замена системы отопления, пристроено двохповерхневу лифтовую шахту к корпусу №2, приобретено и смонтировано лифтовое оборудование, выполнена реконструкция по утеплению кровель двух корпусов, выполнено благоустройство территорий, а именно устроено: покрытие тротуарной плитки , детские площадки с резиновым покрытием, санузел для маломобильных групп населения. Сделан ремонт лестничных клеток.
— Нам сегодня необходимо, чтобы депутатский корпус проголосовал и поддержал завершение реконструкции 1-й очереди. Это около 4 миллионов гривен, чтобы запустить и закрыть это учреждение, чтобы он функционировал в полном объеме. Поэтому я буду обращаться к депутатскому корпусу, к своим коллегам, чтобы в случае перевыполнения бюджета мы смогли направить эти деньги и завершить этот проект, который будет служить нашим детям. Думаю, все поддержат нас, потому что мы работаем ради будущего наших детей, - заявила глава Николаевского облсовета.