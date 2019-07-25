Глава Николаевского облсовета просит депутатов поддержать выделение около ₴4 миллионов на окончание реконструкции дома ребенка

Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко обратиться к депутатскому корпусу с просьбой поддержать выделение 4 миллионов гривен на завершение реконструкции Николаевского областного дома ребенка.

Об этом идет речь в ее видеообращение, которое опубликовала пресс-служба Николаевской ОГА на странице в Facebook.

Как известно, финансирование работ началось с 2016 года и на данный момент расходы по реконструкции областного дома ребенка составили более 23 миллионов гривен.

Виктория Москаленко отметила, что сделан действительно большой объем работ. Речь идет об утеплении фасадов двух корпусов и перехода, проведена полная замена системы отопления, пристроено двохповерхневу лифтовую шахту к корпусу №2, приобретено и смонтировано лифтовое оборудование, выполнена реконструкция по утеплению кровель двух корпусов, выполнено благоустройство территорий, а именно устроено: покрытие тротуарной плитки , детские площадки с резиновым покрытием, санузел для маломобильных групп населения. Сделан ремонт лестничных клеток.