Николаевский полковник СБУ считает, что ведомство должно бороться с терроризмом, а не «распыляться» на коррупционные преступления

Роман Костенко Экс-сотрудник спецподразделения «Альфа» управления Службы безопасности Украины в Николаевской области, полковник СБУ Роман Костенко считает, что ведомство должно заниматься национальной безопасностью государства, а также разведкой, а не коррупционными правонарушениями.

Такое мнение он высказал в интервью «Преступности.НЕТ».

По мнению полковника СБУ, заниматься расследованием преступлений, связанных с коррупцией, должны такие государственные органы, как Национальное антикоррупционное бюро, а не Служба безопасности. Костенко считает, что последнее должно заниматься своими функциональными задачами, как защита безопасности страны и территориальной целостности. Помимо этого, СБУ сейчас борется и с контрабандой, хотя для этого есть подразделения Государственной фискальной службы.

- Я придерживаюсь мнения о том, что СБУ должна заниматься тем, что вы сказали (разведка, контрразведка, защита безопасности Украины, - ПН). Экономика и коррупция – у СБУ самая большая статистика борьбы с ними. А нам нужно заставлять и давать возможность именно НАБУ бороться с этим, а не оставлять это на СБУ. Должна быть служба, которая бы занималась конкретно коррупцией, а Служба безопасности должна заниматься безопасностью, от внутренних и внешних посягательств и не «распыляться». Потому что, возможно, даже руководство Службы, видя какие у них есть инструменты, где-то ставят приоритеты. Как сейчас, борьба с контрабандой сигарет или еще что-то, но это функции налоговой полиции. Они должны с этим бороться, а мы должны бороться со шпионажем, терроризмом, с посягательствами на национальные интересы, - рассказал он.

Напомним, что Роман Костенко также рассказал, что бойцы спецназа негативно отнеслись к тому, что руководство их привлекало к штурму покерного клуба. Речь идет о том, как в Николаеве в легальном покерном клубе «Nik Poker Sport» на улице Московской, 18 сотрудники СБУ совместно со следователем Главного следственного управления Нацполиции по результатам обысков изъяли покерные столы и фишки, несмотря на то, что суд позволил изымать компьютеры, различные электронные носители и документацию относительно деятельности казино.

О деталях произошедшего, которые рассказала заместитель президента организации «NikPokerSport» Алла Шевчук, идет речь в материале «Преступности.НЕТ» под названием «Мы легальны»: В николаевском покер-клубе рассказали о «наезде» СБУ».

Также стоит отметить, что заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент в комментарии «Цензор.НЕТ» ранее раскритиковал Службу безопасности Украины, заявив, что СБУ как разведывательная служба не должна заниматься экономическими и коррупционными преступлениями.