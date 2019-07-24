Директор «Николаевэлектротранса» заявил, что троллейбусы, которые город купит за средства ЕБРР, появятся этой осенью

В конце сентября - начале октября на улицах Николаева должны появиться новые троллейбусы, которые город закупит за кредитные средства ЕБРР.

Об этом в эфире программы «Добрый вечер» на ТРК «НИС-ТВ» заявил директор КП «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко.

Как известно, ЕБРР готов предоставить Николаеву кредит в размере 16,4 миллиона евро в рамках реализации проекта по обновлению подвижного состава КП «Николаевэлектротранс». Изначально обсуждалась закупка 50 троллейбусов на сумму 10 миллионов евро. Однако, позже представители сторон договорились, что будет обработана возможность приобретения 40 обычных троллейбусов и 20 - с автономным ходом. Заседание совета директоров ЕБРР, где должны принято решение о предоставлении «Николаевэлектротрансу» кредита для покупки троллейбусов должно состоятся сегодня, 24 июля.

— Я думаю, решение это будет принято. Мы подпишем кредит и город получит 40 обычных троллейбусов и 20 с автономным ходом. Кроме этого мы получим деньги на модернизацию четырех тяговых подстанций, потому что они еще 60-х годов изготовления и там все полностью нужно модернизировать..., - сообщил директор «Николаевэлектротранса».

В частности, по его словам троллейбусы автономного хода направят в Корабельный район, кроме этого, как вариант рассматривают и направление в Варваровку.

— Мы делаем линию до Жуковского. Уже разработан проект, а дальше – до «Океана» троллейбус будет идти автономным ходом, без подключения к электричеству. Там будет точка разворота, будет стоять диспетчерский пункт. Все это заложено в проекте и разрабатывается. Еще, возможно, мэр предложил такой вариант, как Варваровка. Бросить туда несколько машин, чтобы они заходили на Варваровку, разворачивались в районе заправки и шли через мост и обратно возвращались в город, - добавил он.

Касательно сроков, когда же горожане смогут увидеть новые троллейбусы Евтушенко отметил, что это произойдет этой осенью.

— Я думаю, в конце сентября – начале октября новые троллейбусы появятся на улицах города Николаева. Троллейбусы будут ходить один за другим по городу. Все линии, которые есть по городу, будут охвачены, - подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕБРР готов дать 16,4 миллиона евро на обновление подвижного состава «Николаевэлектротранса», если город выделит не менее 1 миллиона.