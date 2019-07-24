Кабмин одобрил кандидатуру Шмыгаля на должность главы Ивано-Франковской ОГА

Денис Шмыгаль Кабинет министров согласовал назначение директора Бурштынской ТЭС Дениса Шмыгаля, которая входит в ДТЭК Рината Ахметова, главой Ивано-Франковской обладминистрации.

Об этом рассказал Шмыгаль после заседания правительства в среду, передаёт Интерфакс-Украина.

«Сегодня состоялось мое согласование», - рассказал он.

Как известно, Денис Шмыгаль родился в 1975 году во Львове. Учился в Львовской политехнике, которую закончил в 1997 году. В 2009-2013 годах работал на руководящих должностях в Львовской ОГА. После Майдана был заместителем начальника Главного управления Миндоходов во Львовской области. С января 2018 года является директором Бурштынской ТЭС (ПАО ДТЭК «Западэнерго»).

Напомним, что ранее Кабинет министров Украины согласовал увольнение ряда глав областных государственных администраций. В том числе и главы Николаевской ОГА Алексея Савченко. В этот же день, Президент Владимир Зеленский согласовал увольнения главы ОГА в: Хмельницкой, Херсонской, Николаевской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской (отстранен и.о. главы ОГА), Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской областях.

Ранее Шмыгаль был одним из кандидатов на пост главы Львовской ОГА.