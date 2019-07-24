Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова заявила, что боевики ЛНР передали Украине еще 64 заключенных из тюрем оккупированной части Луганской области.

Об этом она сообщила на странице в Facebook.

Сообщается, что это уже шестой этап передачи заключенных из оккупированной части Луганской области.

«С декабря 2018 года по июль 2019 мы переместили 319 осужденных. Из них 124 лица или их родственники непосредственно обращались ко мне с заявлениями о переводе», - уточняет Денисова.

По предварительной информации, с учетом лиц, переведенных из оккупированной части Донецкой области – перемещены 332 осужденных. Освобождены - 53 человека.

Напомним, как 24 мая 2019 года боевики передали Киеву еще 60 граждан Украины, находившихся в тюрьмах оккупированных районов Луганской области.