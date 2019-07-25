«Как будто вчера затонул»: На дне Балтики нашли хорошо сохранившийся 500-летний корабль

На дне Балтийского моря ученые обнаружили почти идеально сохранившееся судно, остававшееся нетронутым в течение сотен лет.

Об этом сообщает «Naked Science».

Отмечается, что археологи смогли датировать корабль эпохой Возрождения: примерно концом XV — началом XVI века. Временами Христофора Колумба и Леонардо да Винчи.

Точное происхождение корабля неизвестно. В то время далеко не все суда имели свои названия: пока что корабль условно обозначили как Okänt Skepp, что на шведском языке означает «Неизвестный корабль».

«Ощущение такое, будет оно (судно. — Прим. Naked Science) затонуло вчера — мачты на месте, корпус не поврежден», - говорит морской археолог Родриго Пачеко-Руиз (Rodrigo Pacheco-Ruiz) из исследовательской компании MMT.

На главной палубе исследователи обнаружили почти невероятную находку — лодку, используемую для переправы экипажа с корабля на берег и обратно.

Первые намеки на то, что на большой глубине находится ранее неизвестное судно, появились в 2009 году, когда гидролокатор обнаружил нечто необычное. Как оказалось, речь идет о немаленьком для своего времени корабле: его длина может достигать около 18 метров — чуть меньше, чем имел флагман Колумба, каракка «Санта-Мария». Кроме лодки, на корабле можно видеть и другие неплохо сохранившиеся принадлежности, в частности орудия. По мнению специалистов, такое стало возможным благодаря условиям ледяного Балтийского моря.

Несмотря на наличие оружия, речь, вероятно, идет о торговом судне. В будущем ученые намерены вернуться на место находки и более детально исследовать корабль. Впрочем, уже полученный материал обещает стать богатой пищей для размышлений.

Напомним, что в Средиземном море у южного побережья Франции обнаружили французскую подводную лодку типа «Минерва», которая затонула более 50 лет назад в районе Тулона, города на Лазурном берегу.