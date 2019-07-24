«Кто уберет это все?»: Житель Николаева пожаловался на строительный мусор, которые оставили прямо у дома после замены окон

Житель Николаева возмутился тем, что, после установки окон в его доме, рабочие оставили строительный мусор во дворе, не вывезя его на свалку.

Об этом он написал на странице Contact Center при Николаевском городском совете в Facebook.

По словам местного жителя Михаила Конончука, по его адресу в доме устанавливали окна по программе «Теплый дом». После окончания работ строительный мусор остался.

«Корабельный район. Улица Океановская (быв.Артема), дом 38А, последний подъезд. Я, конечно, очень рад, что существует программа «Тёплый дом», правда рад, без сарказма. Да вот если бы она еще и нормально осуществлялась, а не через одно место. Окна старые повыбивали, новые поставили, а вот весь мусор после этого действия сначала был у подъезда, а после его спокойненько отгрузили около соседней мусорной площадки. Разумеется, мусорщики вывозить это не будут, и объёмы большие, да и строительный мусор они не должны вывозить...Так вопрос кто уберёт это всё - Департамент ЖКХ или подрядчик, что через одно место сделал?» – спросил местный житель.

На момент 20:00 ответа от Департамента жилищно-коммунального хозяйства нет.

Напомним, в Николаеве 8 июля из-за сильного дождя оказались повреждены восемь квартир в доме №246Б на улице Пограничной. Над этими квартирами подрядчик не завершил ремонт крыши и не закрыл её должным образом от дождя.