Расчет пулеметчиков 36-й бригады занял второе место среди подразделений на Донбассе

Военнослужащие отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского Военно-Морских Сил ВС Украины заняли второе место в конкурсе на лучший расчет пулемета ПКМ.

Об этом сообщают в пресс-службе бригады.

Соревнования проходили 24 июля среди военных частей оперативно-тактической группировки «Восток». Второй этап соревнований проходил на одном из полигонов Донбасса. Участие приняли представители бригад, выполняющих боевые задачи по обороне нашей страны, в сдерживании и отпоре российской вооруженной агрессии в рамках операции Объединенных сил. Участники испытаний - пулеметчики и стрелки, имеющие опыт и профессиональные навыки применения стрелкового оружия в боевых условиях, поэтому, все без исключения расчеты показывали хорошие результаты.

По словам организатора конкурса, целью соревнований является повышение заинтересованности военнослужащих в углублении своего профессионального уровня и выработке твердых, практических навыков в овладении штатным оружием. Испытания такого характера и масштаба дают возможность увеличить престиж и популярность военной службы по контракту в Вооруженных Силах Украины в украинском обществе.

Напомним, командующий морской пехоты генерал-лейтенант Юрий Содоль и другие офицеры командующего состава поздравили 36-ю отдельную бригаду морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского с четвертой годовщиной со дня создания.