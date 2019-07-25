«Так все заставили, что люди скоро вообще не смогут пройти»: В районе Центрального рынка в Николаеве снесли семь киосков

В Николаеве в районе Центрального рынка сотрудники отдела контроля и надзора за благоустройством снесли семь незаконно установленных киосков.

Об этом сообщается на странице департамента противодействия коррупции Николаевского горсовета в Facebook.

Так, два киоска снесли на пересечении проспекта Центрального и улиц 8-го Марта, Рюмина. А также 5 киосков убрано с прилегающей территории магазина «Фокстрот».

«Кстати, это один из тех случаев, когда большие магазины и супермаркеты не чураются использовать предоставленную им землю под торговую площадку. Поэтому напоминаем их хозяевам о необходимости приведения состояния своих территорий в соответствие целевому назначению!» - говорится в сообщении.

В частности, директор департамента Андрей Ермолаев отметил, что в городе много проблем с незаконными будками, потому что они расположены везде.

«Но я считаю логичным, начинать большие групповые демонтажи из центральных улиц. Исторически так сложилось, что район Центрального рынка - наиболее замаран. Там так уже все заставили киосками, что люди скоро вообще не смогут пройти. Поэтому мы начали высвобождать пространство для пешеходов и постепенно наводить там порядок», - заявил директор департамента Андрей Ермолаев.

Напомним, как ранее в Николаеве с парковки гипермаркета «Велмарт» убрали три незаконных киоска – аналогичная работа ведется по ТРЦ «Магеллан».