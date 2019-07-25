В Николаеве проверили пассажирские перевозки: «маршрутки» и водители выходят на линию без осмотра, а GPS-трекеры не работают

В четверг, 25 июля, специалисты управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций горсовета провели очередную плановую проверку пассажирских перевозок города Николаева. В ходе которой нашли ряд грубых нарушений.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения департамента городского головы.

Так, при негласном наблюдении выяснилось, что сегодня утром механик предприятия «Авто - Виола плюс» не осматривал машины перед выходом на маршрут. Обследование возобновили только после замечания специалистов управления.

Кроме того, обнаружено транспортное средство, по документам принадлежит предприятию «Эталон-Авто», а используется на «Авто - Виола плюс» без надлежащего оформления регистрационных документов. Это грубое нарушение условий договора. При дальнейшем осмотре выяснилось, что в машине не работает GPS-трекер, отсутствует страховой полис водителя и книга учета рабочего времени.

«Досадный случай пренебрежение условиями договора на осуществление пассажирских перевозок обнаружены на маршруте №21. Специалисты управления остановили транспортное средство на конечной остановке маршрута в микрорайоне Намыв. Водитель перевозил пассажиров, не пройдя медицинского осмотра и обязательной проверки технического состояния авто. В дополнение в «маршрутке» не работал GPS-трекер, не осуществлялся учет рабочего времени», - говорится в сообщении.

На место происшествия вызвали полицию и представителей управления Укртрансбезопасности в Николаевской области. По результатам проверки составлен акт, который направят руководству предприятия-перевозчика для привлечения к ответственности.

«Наказания не избежать», - заявили в управлении транспортного комплекса.

Напомним, как управление «Укртрансбезопасности» в Николаевской области 5 июля проверило автобусы коммунального предприятия «Николаевпасстранс» - новые автобусы, которые только сегодня вышли на маршруты.

Ранее сообщалось, что в Николаеве по поручению мэра Сенкевича проверили «маршрутки»: неработающие GPS-трекеры и ужасное состояние салонов.