В Facebook ликвидировали 4 сети аккаунтов, создающих фейковые новости о Украине

Иллюстрация Соцсеть Facebook удалила 4 сети аккаунтов в России, Украине, Тайване и Гондурасе, которые распространяли фейковые новости.

Об этом сообщает «Reuters», ссылаясь на главу кибербезопасности Facebook.

Так, в случае одной из сетей, было заблокировано около 18-ти аккаунтов, 9-ти публичных страниц и 3 группы, которые в сумме имели около 80-ти тысяч подписчиков. Сеть базировалась в Российской Федерации, однако публичные обсуждения в ней фокусировались на Украине.

Команда кибербезопасности социальной сети ведет расследования по нарушениям, которые в компании называют «скоординированные недостоверное поступки» - когда один или несколько человек ведут аккаунты, с целью обмана по поводу источника информации, которую они распространяют.

Все сети работали отдельно друг от друга, и были расположены в Луганской области Украины, России, Тайланде и Гондурасе. В отношении Украины информация этих сетей касалась украинской политики, отношений между Украиной и Россией, а также критикой украинского государства.

Напомним, как сразу несколько членов команды экс-президента Петра Порошенко распространяли в соцсети фейк о победителе первого тура выборов Владимире Зеленском.