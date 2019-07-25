Ничего не выполнено: «Маршрутчики» снова требуют повысить проезд до 7 гривен, не улучшив качество перевозок

фото: архив В Николаеве владельцы маршрутных такси хотят увеличить стоимость проезда до 7 гривен, при этом не обосновывая повышение цены.

Об этом рассказал директор коммунального предприятия «Николаевэлектотранс», депутат Владимир Евтушенко в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

По его словам, владельцы маршрутных такси обратились в горсовет с требованием повысить проезд до семи гривен. При этом, в мэрии отметили, что повышение необосновано. Кроме того, «маршрутчики» также не предоставили никаких обоснований повышению цены на две гривны.

— Сегодня они опять подали обращение в горсовет по поводу увеличения тарифа. Но цифры, которые они положили на стол, необоснованы. Они хотят 7 гривен. Отдел управления цен не может подтвердить, что эти цифры обоснованы. Почему? Потому что надо посмотреть, как платятся заработные платы, какие у них закупки идут, какие ремонты идут, они не могут этого показать, у них нет документов. И сегодня есть эта проблема, - сказал Владимир Евтушенко.

При этом сами «маршрутчики» не выполнили условий по улучшению качества обслуживания.

— Мы говорили им о том, что должны быть новые маршрутки – автобусы, микроавтобусы, мы говорили: «Давайте рассмотрим с вами какие-то кредитные направления, что вы закупали новые маршрутки». Мы говорили о GPS. Ничего же не выполнено. Абсолютно ничего, - добавил Владимир Евтушенко.

Напомним, в значительной части николаевских «маршруток» не работают GPS-трекеры, которые позволили бы пассажирам отследить движение транспорта.

Также напомним, что в 2018 году исполнительный комитет Николаевского городского совета согласовал повышение стоимости проезда в «маршрутках» города, однако с условием, что на всех «маршрутках» будут стоять GPS-трекеры. Затем сообщалось, что николаевские «маршрутчики» отключают GPS-трекеры, чтобы конкуренты не отслеживали их расположение.