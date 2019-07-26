В Кривом Роге обнаружили краснокнижную голубую птицу – сизоворонку

В Кривом Роге фотограф-анималист Виктор Севидов сфотографировал одну одну из редчайших птиц Украины - сизоворонку обыкновенную (Coracias garrulus).

Соответствующие фотоснимки он опубликовал на своей странице в Facebook.

Отмечается, что этот вид птиц занесен в Красную книгу Украины и считается исчезающим. В большинстве областей Украины он либо очень редкий, либо совсем исчез.

Сизоворонка – достаточно крупная птица с черно-сине-голубым окрасом. Питается почти всем – от крупных насекомых, ящериц, и лягушек до разнообразных ягод. Птица перелетная, зимует в Восточной Африке.

Напомним, как фотограф-натуралист Клэй Болт сфотографировал в Индонезии пчелу краснокнижного вида Megachile pluto, которую в течение 38 лет считали вымершей.