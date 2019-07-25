Известный николаевский тренер по боксу Сергей Корчинский продолжает проходить реабилитацию после тяжелых травм

Заслуженный тренер Украины Сергей Корчинский продолжает проходить реабилитацию в городе Бровары.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на сына Корчинского.

В апреле 2018 года возник конфликт между Сергеем Корчинским и неким Кареном Саркисяном. Нападавший нанес Корчинскому несколько ударов кулаком по голове, нанеся ему закрытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, ушиб головного мозга тяжелой степени. После чего преступник скрылся с места происшествия.

Позже оказалось, что подозреваемый сбежал на территорию аннексированного Крыма. Из-за тяжелых травм Сергей Корчинский некоторое время находился в коме. Саркисяна объявили в международный розыск, а суд принял решение заочно избрать разыскиваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что Сергей Корчинский за свою карьеру воспитал многих николаевских боксеров, самым знаменитым из которых стал Сергей Деревянченко, который претендует на звание чемпиона мира. В 2013 году Корчинского признали лучшим тренером Всемирной серии бокса.