Николаевский зоопарк выпустил на волю семь аистов – ранее птиц спасли от гибели

Специалисты Николаевского зоопарка в районе села Трихаты выпустили в природу семь белых аистов.

Об этом сообщается на Facebook-странице зоопарка.

Аистов принесли люди в Николаевский зоопарк, чтобы спасли птиц от бедствия. В зоопарке им предоставили ветеринарную помощь. За время пребывания в зоопарке эти аисты специально содержались отдельно, не социализировались для лучшей адаптации на свободе. Птиц выпустили перед началом осенней миграции, чтобы они имели возможность успешно присоединиться к аистам, которые живут в природе.

«Выпуск прошел успешно, птицы взлетели и присоединились к естественной популяции аистов, обитающих в этом районе», - сообщили в зоопарке.

Напомним, что ранее николаевские спасатели приютили бельчат, которые остались без матери.