На Николаевщине мать с маленькой дочкой пряталась от социальных служб в полуразрушенном доме

В Вознесенском районе Николаевской области 24 июля служба по делам детей временно забрала маленькую девочку у матери, которая не обеспечила ей нормальные условия содержания.

Об этом сообщили в Вознесенском городском совете.

На территории одного из сел Вознесенского района во время профилактического рейда «Дети улицы» обнаружили мать, которая с апреля скрывалась с годовалой дочкой у неоднократно судимого знакомого. В разваливающемся доме отсутствовали какие-либо условия для пребывания ребёнка, поэтому служба по делам детей совместно с полицией направили девочку в больницу.

Ребенка в январе этого года уже доставляли в больницу вместе с матерью из-за попадания в сложные жизненные обстоятельства. Тогда мать вместе с младенцем бродяжничала по селу от одних «друзей», которые вели антиобщественный образ жизни, к другим. Из больницы социальные службы направили мать с ребенком в центр социально-психологической помощи с целью ее социализации, однако она самостоятельно покинула учреждение, сбежала от социальных служб и снова начала бродяжничать.

У одинокой матери уже есть два судебных решения о лишении ее родительских прав в отношении двух сыновей. Старший сын воспитывался бабушкой-опекуном, младший пока воспитывается в приемной семье. А мать ни разу не пыталась их вернуть в семью. Всю свою жизнь она нигде не работала, жила за счет государственных выплат на детей. Когда выплаты заканчивались – рожала очередного ребенка, который был для нее источником дохода.

Сейчас с матерью продолжат работу по вопросу вывода семьи из сложных жизненных обстоятельств, но при условии, что сама мать пожелает получать социальные услуги. Если мать и впредь не будет выполнять рекомендации специалистов по созданию надлежащих условий проживания для девочки, подвергать её опасности, тогда примут «меры по защите прав ребенка в соответствии с действующим законодательством».

«Обращаем внимание на то, что родители несут полную ответственность, в том числе и уголовную, за жизнь и здоровье своих детей, а социальные службы только с согласия родителей оказывают социальные услуги семье в соответствии с полномочиями», - отмечено в сообщении.

Напомним, что ранее в Николаеве лишили родительских прав женщину, которая злоупотребляла алкоголем и не заботилась о своем сыне.