Николаевский дзюдоист завоевал серебряную медаль на соревнованиях в Баку

Николаевский дзюдоист Сергей Неботов 25 июля завоевал серебряную медаль на ХV летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале, который проходит в Баку.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на сайт Николаевского городского совета.

17-летний воспитанник ФСО «Динамо» завоевал «серебро» олимпийского фестиваля в весовой категории до 66 килограммов.

На фестивале в Баку юниоры в возрасте от 14 до 18 лет соревнуются в 10 видах спорта. Всего в нем принимают участие более 3600 спортсменов. В состав сборной команды Украины вошли трое николаевских спортсменов – дзюдоист Сергей Неботов, велосипедисты Максим Вареник и Виталий Кость.