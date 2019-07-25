Жителей Николаева просят помочь малышу, который находится в реанимации – нужны доноры первой отрицательной группы крови

Жителей Николаева просят помочь маленькому Кириллу Волошину. Ребёнку необходимы доноры крови первой отрицательной группы.

Об этом сообщает Ирина Руденко.

«Маленькому Кириллу всего четыре месяца, но врачи уже борются за его жизнь. Из-за кишечной непроходимости мальчику вырезали 1 метр кишки, вывели колостому. Кирилл в тяжелом состоянии находится в реанимации, есть опасность, что может развиться внутреннее кровотечение. На завтра планируется оперативное вмешательство. Необходимые доноры крови первой отрицательной группой O (I) Rh (-). Запасы на станции критически малы», - пишет она.

Сдавать кровь нужно для Волошина Кирилла, Областная детская больница Николаевская областная станция переливания крови. Адрес: пр.Радио 2. Режим работы: с 8:00 до 11:00

О подготовке и диете донора здесь: https://donor.ua/pages/6

Противопоказания к донорству: https://donor.ua/pages/5 https://donor.ua/pages/4

«Если Вы готовы сдавать кровь по просьбе, регистрируйтесь у нас на сайте: https://account.donor.ua/register Как это работает? Вы регистрируетесь на нашем сайте. Когда поступает обращение о поиске донора Вашей группы крови в Вашем городе, система автоматически отправляет письмо на ваш e-mail адрес», - говорится в сообщении.

Если готовы помочь, пожалуйста, запланируйте кроводачи в системе ДонорUA по ссылке: https://donor.ua/recipients/voloshin-kirilo-dmitrovich