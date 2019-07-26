С бассейном и смотровой площадкой: В Норвегии построят отель в скале на высоте 604 метра над фьордом

Архитекторы турецкой студии дизайна «Hayri Atak Architectural Design Studio» спроектировали уникальный бутик-отель, встроенный в скалу.

Об этом сообщает CNN.

Согласно проекту, на верхнем уровне планируется обустроить большую смотровую площадку, которая одновременно будет служить входом в здание. На нижних этажах можно будет насладиться уникальным окружающим ландшафтом. Кроме этого, на первом уровне будет расположен бассейн, выступающий из скалы, и смотровая площадка, где можно будет отдохнуть.

Отель планируют построить на вершине скалы - «Прекестулен» в городе Ставангер, на высоте 604 метра над фьордом. Вершина утёса площадью около 25 на 25 метров, квадратная и почти плоская. Со скалы, нависающей над фьордом, открывается великолепный вид, и благодаря ему скала известна как одна из главных природных достопримечательностей Норвегии.

Напомним, что на острове Бокас-дель-Торо построили экодеревню из пластиковых бутылок.