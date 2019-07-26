В «Слуге народа» предложили создать черный список для игроманов, чтобы уберечь их от зависимости

Партия Владимира Зеленского инициирует изменения игорного бизнеса в Украине. Они коснутся не только легализации, но и защиты населения от игромании – так называемого бана для людей, которые не могут себя контролировать.

Об этом сообщает издание «The Page» со ссылкой на председателя правления Офиса эффективного регулирования и №21 в списке партии «Слуга народа» Дениса Малюську.

- Одной из интересных практик по игромании, которая практикуется во многих странах мира, может быть создание добровольных списков. Лицо может само себя включить в список, который будет обязательным для проверки в каждом игорном заведении. Обязанность администратора игорного заведения – не пускать то или иное лицо, - заявил Денис Малюська.

При этом исключить себя из такого списка человек уже не сможет.

- Даже если вы сделали ошибку, потратили свои средства, вечером повелись на какую-то эмоцию, утром вы поняли, что это не ваш тип жизни – вы включили себя в список. Игорные заведения для вас будут навсегда закрыты, - пояснил Малюська.

По его словам, такая практика хорошо зарекомендовала себя в странах Прибалтики и США. В Украине это правило будет касаться, как казино, так любых других игровых залов.

Напомним, что ранее в Киеве задержали капитана полиции и бывшего следователя, которые вымогали «дань» у администратора игрового зала.