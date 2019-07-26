Известный астронавт Нил Армстронг мог умереть из-за халатности врачей, а его семье заплатили за молчание, - СМИ

Полвека назад американский астронавт Нил Армстронг первым ступил на поверхность Луны. По возвращении на Землю он стал национальным героем. Армстронг прожил 82 года и умер из-за проблем с сердцем в 2012-м. Его семья обвинила врачей в халатности. После разбирательства больница заплатила родственникам около шести миллионов долларов в обмен на то, что они не будут разглашать подробности.

Об этом сообщает «theБабель» со ссылкой на «The New York Times».

Нил Армстронг умер 25 августа 2012 года в больнице Цинциннати, в штате Огайо, через две недели после операции на сердце. После смерти Армстронга его семья выступила с публичным заявлением, в котором призвала миллионы поклонников астронавта по всему миру почтить его память.

Однако в непубличном пространстве реакция семьи Армстронга была более бурной. Двое сыновей астронавта заявили, что некомпетентность врачей Mercy Health – Fairfield Hospital стоила их отцу жизни. Больница предложила урегулировать спор вне суда. После этого о деталях сделки ничего не было известно.

В июле 2019 года, через несколько дней после 50-й годовщины высадки на Луну, в редакцию «The New York Times» пришло анонимное письмо. В нем – 93 страницы документов, касающихся судебного разбирательства между семьей Армстронга и больницей. Неизвестный отправитель приложил записку, в которой высказал «надежду, что эта информация спасет другие жизни».

Судя по этим документам, вырисовывается следующая картина. В начале августа 2012 года Нил Армстронг поступил в больницу Фэйрфилда, пригорода Цинциннати, с симптомами болезни сердца. После обследования врачи решили провести операцию аортокоронарного шунтирования. После операции Армстронгу подключили временный кардиостимулятор, и он пошел на поправку. Но когда этот стимулятор отключили, у Армстронга произошло внутреннее кровоизлияние и резко упало внутрисердечное артериальное давление. Сначала его отвезли в катетеризационную лабораторию, где провели диагностику, и только потом отправили в операционную. Армстронг пролежал в больнице больше недели и 25 августа скончался.

Среди документов, которые прислали журналистам NYT, есть отчеты медицинских экспертов. В них описаны такие спорные моменты: почему Армстронга отвезли в обычную общественную больницу, а не, к примеру, в более современный медицинский центр Университета Цинциннати; почему врачи в Фэйрфилде решили немедленно провести операцию шунтирования; почему после возникших осложнений Армстронга отвезли сначала в лабораторию катетеризации, а не в операционную.

Практически все эксперты, которые составляли эти отчеты, отказались от дополнительных комментариев. Тогда журналисты обратились к другим медикам, в частности, к доктору Крейгу Смиту – кардиохирургу из медицинского центра Колумбийского университета, который делал шунтирование президенту Биллу Клинтону. Он подтвердил, что пациентов с подобными осложнениями «обычно отправляют не в катетеризационную лабораторию, а сразу в операционную, и обычно они выживают».

Сначала семья Армстронга требовала от больницы семь миллионов долларов, но в итоге получила около шести. Большую часть этой суммы – почти 5,2 миллиона – поделили между собой сыновья астронавта, по 250 тысяч получили его брат и сестра, а шестерым внукам досталось по 24 тысячи долларов. Вдова Армстронга денег не получила, но подписала соглашение, чтобы сохранить возможность распоряжаться имуществом мужа.

Члены семьи и представители больницы отказываются от каких-либо комментариев по этому делу. И только адвокат внуков Армстронга подтвердила, что в обмен на деньги ее клиенты обязались не разглашать подробности дела. Она добавила, что «если бы не легендарный статус Армстронга, то договориться о такой сумме компенсации вряд ли бы удалось».

Профессор истории Обернского университета Джеймс Хансен, написавший биографию Армстронга, признался, что убрал из своей книги «некоторую информацию о его смерти из уважения к членам семьи». Однако он считает, что «история Армстронга не завершена, пока не станут известны подробности его смерти, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем.

Напомним, что в 2018 году умер побывавший на Луне астронавт NASA Алан Бил.