Насколько мы отстаём от Европы? Отвечу.

В 1985 году в Страсбурге, странами-членами Совета Европы, была подписана «Европейская Хартия местного самоуправления» — документ, который должен был регламентировать базовые законодательные принципы и механизмы функционирования местного самоуправления.

А по-простому, это дорожная карта того, как власть пошагово должна была переходить к непосредственному ее носителю — народу.

Да, Украина ратифицировала Хартию, только в 1996, и это уже 10 лет разницы. Но не будем о советском периоде, там всё ясно.

Давайте лучше вспомним когда появился первый реальный «потомок» принципов Хартии. 2014 год наконец-то привёл нас к принятию Закона о децентрализации, который является следствием постулатов Хартии. А до этого наши правители так не хотели расставаться с властью и централизованным распределением финансов, что 20 лет пренебрегали ментальным и экономическим развитием Украины и украинцев.

Вот так... Представьте себе, что когда-то люди начали пользоваться стиральной машиной, а мы ещё 30 лет ходили на озеро...