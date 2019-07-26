Глава «Укрзалiзницi» отменил закупку стаканов за 2000 гривен – вместо этого компания закупит 30 тонн жидкого мыла в поезда

«Укрзалiзниця» отменила закупку стаканов по 2000 гривен после того, как данный тендер предали огласке в СМИ и соцсетях.

Об этом сообщил глава правления компании Евгений Кравцов в Facebook.

В своём сообщении он указал, что у некоторых людей «заоблачная наглость», имея в виду закупку стаканов по 2000 гривен за штуку, иронично подметив, что там есть коробка и ложка с логотипом.

Также он сообщил, что остановил закупку подстаканников и дал распоряжение закупить на эти деньги жидкое мыло в поезда.

«Закупку подстаканников остановил. Уже дал распоряжение: на эти деньги сделаем дополнительную закупку жидкого мыла в пассажирские поезда. Если считать навскидку, то за миллион можно купить около 30 тонн мыла.» - говорится в его сообщении.

Кравцов заключил, что лично проверит наличие мыла в вагонах во время своей командировки на следующей неделе.

Отметим, что «Укрзалізниця» будет сдавать своё имущество в аренду на аукционе «ProZorro». Глава компании видит в этом возможность привлечь «сотни миллионов гривен» дохода. И это не единственные нововведения. «Укрзалізниця» также запустила в тестовом режиме услугу покупки и резервирования билетов онлайн для людей с инвалидностью.