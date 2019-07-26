В Николаеве исполком горсовета не разрешил списать с баланса города более 2,6 тысяч многоквартирных домов

Члены исполнительного комитета Николаевского горсовета не поддержали проект решения о списании многоквартирных жилых домов с баланса коммунальных предприятий города и других юридических лиц, содержащих жилой фонд города.

Об этом стало известно в пятницу, 26 июля, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Согласно проекту решения, исполком горсовета должен предоставить разрешение на списание с баланса многоквартирных жилых домов, находящихся на балансе ЖЭКа «Бриз», ЖКП «Прибужжя», КЖЕП «Заря», ЖКП «Юг», КЖЕП №24, КП «ДЕЗ «Пилот», КП «ДЕЗ «Океан», КП «СКП «Гуртожиток», ООО «Добробут», ООО «Центральный 1», ООО «ЖЭК «Забота», ООО «Николаевдомсервис», ООО «ЖЭК-10», ООО «Лески-М», ООО «ЛИС-ЦЕНТР С» (далее балансодержатель). Всего в проекте решения предлагалось списать 2 тысячи 605 домов.

Несмотря на то, что данный вопрос на заседание исполкома выносится не в первый раз и чиновники постоянно заявляют, что никаких проблем быть не должно и приняв это решение, исполнительная власть просто выполнит требование законов о ЖКХ, члены исполкома уверенны, что таким образом городская власть совсем перестанет опекаться проблемными домами.

— Я думаю, будут юридические последствия, если мы снимем эти дома баланса, потом у нас выяснится, что у нас неприватизированные квартиры, - отметил член исполкома Владимир Тимошин.

Чиновники же объяснили, что если же при списании окажется, что какие-то квартиры не находятся в частной собственности и права государственной или коммунальной собственности на них не зарегистрировано, то они передаются актом приема-передачи на баланс коммунального жилищно-эксплуатационного предприятия Центрального района Николаева.

В частности, члены исполкома предложили оформить два проекта решения: в первом предложить к списанию те дома, на которые поступили обращения граждан из ОСМД, а во втором - остальную часть многоэтажек. Однако, начальник управления коммунального хозяйства Мкртыч Мкртчян заявил, что это невозможно.

В итоге, решение не было поддержано членами исполкома. Мэр Александр Сенкевич сообщил, что вопрос вынесут на следующее заседание.

— Поздравляю представителей ОСМД с очередным «успешным» решением, - пошутил мэр.

Отрицательное голосование возмутило вице-мэра по вопросам ЖКХ Юрия Степанца тем, что исполнительная власть сама призывает горожан создавать ОСМД, а в итоге сама же не дает им существовать.

Напомним, как в Николаеве жители 178 многоэтажных домов отказались от услуг управляющей компании «Місто для людей Миколаїв» и перешли на обслуживание к другим УК и оставшимся коммунальным ЖЭКам.

Отметим, что ранее в Николаеве была угроза отключение 500 лифтов в многоквартирных домах, так как довольно длительное время никто не занимался их ремонтом или заменой из-за чего они больше не подлежат использованию Однако директор департамента ЖКХ Николаевского городского совета Сергей Коренев заявил, что 7 июня в городе не перестанут работать 500 лифтов.