Исполком Николаевского горсовета повторно поддержал программу по бездомным животным, разработанную руководством «ЦЗЖ»

Ожидаемые результаты выполнения Программы: - уменьшение количества нападений на людей со стороны бездомных животных; - уменьшение до минимально возможной численности бездомных животных на территории г.. Николаева в течение срока действия Программы; - уменьшение загрязнения территории города отходами жизнедеятельности животных; - улучшение эпизоотического, санитарно-эпидемиологического, экологического состояния города - снижение уровня заболеваемости населения болезнями, общими для человека и животных; - формирование современного гуманного и ответственного отношения к животным, которые находятся рядом с человеком; - сознательное отношение граждан к существующим проблемам в сфере содержания и обращения с домашними и бездомными домашними животными в городе; - внедрение международного положительного опыта в решении вопросов обращения с домашними и другими животными; - формирование у молодежи этического отношения к животным, - говорится в программе.

Согласно проекту решения, программа основана на методе «ВСВ», то есть вылов, стерилизация, возврат к месту вылова.

При этом указано, что при необходимости будет проводиться социальная и паллиативная эвтаназия животных в соответствии с действующим законодательством.

Регулированию численности подлежат, в частности, животные, которые:

- причиняют вред компонентам природной среды, жизни, здоровью и имуществу граждан, имуществу юридических лиц;

- доставляют беспокойство жителям населенных пунктов;

- создают угрозу или препятствуют транспортному движению, функционированию линий электропередачи, промышленных и военных объектов;

- родились с отклонениями в физическом развитии, больны или являются носителями возбудителей болезней, опасных для жизни и здоровья других животных или людей;

- численность которых угрожает санитарно-эпидемиологическому благополучию населения;

- создают угрозу возникновения эпизоотий, - прописано в программе.

В частности, программой предусмотрено предупреждение такого явления, как «самовигул» домашних животных, их активная стерилизация, проведение бесплатной идентификации (путем чипирования или татуировки) для социально незащищенных слоев населения, внедрение и совершенствование системы учета домашних животных, обустройство площадок для дрессировки домашних собак, а также определение зон выгула домашних животных.

Мэр Александр Сенкевич сообщил, что на сегодня есть три проекта решения, которые пройдут исполком и будут вынесены на сессию, где депутаты уже сделают свой выбор.

Напомним, что ранее Александр Сенкевич заявил, что две программы по обращению с бездомными животными депутаты горсовета будут принимать после Нового года. Однако ранее, он заявлял, что накануне Нового года на сессию вынесут две программы по обращению с животными: разработанная зоозащитниками, которую внесла депутат Лариса Веселовская, и от КП «Центр защиты животных». Голосование по этому вопросу будет тайным, чтобы депутаты потом не подвергались нападению со стороны зоозащитников и тех, кто выступает за безвозвратный отлов.

Еще в марте группа горожан вышла с требованием принять программу по борьбе с бродячими собаками. Организаторы, активисты, и те, кто оказался жертвами нападения собак, а также владельцы животных требовали сократить численность бродячих животных на улицах города. Вслед за ними активизировались зоозащитники.

А когда в июле «Центр защиты животных» усыпил 70 собак, как заявил директор КП Александр Голобродский, «в связи с агрессивным поведением и дефектами психики», у ворот КП начались пикеты, организованные людьми, которые называют себя зоозащитниками. Отдельные их представители устроили потасовку в холле мэрии. А на сессии горсовета зоозащитники во главе с депутатом Ларисой Веселовской лоббировали своего кандидата на пост директора Центра защиты животных Александру Логвинову. Также они устанавливали палатки у мэрии и требовали уволить директора «Центра защиты животных» Голобродского.

Неоднократно «собачий» вопрос обсуждался на постоянной депутатской комиссии по вопросам ЖКХ Николаевского горсовета и выливался в конфликтные ситуации, а директор КП «Центр защиты животных» Александр Голобродский сообщал, что в последнее время нападение бездомных собак на людей увеличилось. При этом, николаевцы, которые пострадали от укусов бездомных собак начали подавать иски в суд, чтобы городская власть выплатили им компенсацию.

Как известно, по результатам социологического исследования об отношении горожан к проблеме бездомных животных, николаевцы практически одинаково проголосовали за безвозвратный отлов и ОСВ (Отлов-стерилизация-возврат). При этом, согласно результатам опроса, проведенного ОО «Центр аналитических исследований», проблема бездомных собак волнует всего 2,9% горожан.

Позже, директор КП «Центр защиты животных» Александр Голобродский сообщил, что программы по обращению с бездомными животными в городе Николаеве в сессионный зал вынесут не раньше середины февраля.

В частности, 25 апреля городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что после майских праздников, на следующем заседании сессии горсовета депутаты рассмотрят две программы по обращению с бездомными животными. Однако, этого не произошло.

И 7 мая, члены комиссии по вопросам ЖКХ согласовали обращение к городскому голове Александру Сенкевичу, чтобы на ближайшее заседание сессии вынесли две программы по обращению с бездомными животными в городе.

23 мая, в Николаевской мэрии состоялось заседание круглого стола, чтобы решить вопрос по поводу двух программ по обращению с бездомными животными в городе. Сошлись на том, что нужно создать еще одну программу.

В итоге, мэр Николаева заявил, что на сессию вынесут программу по бездомным собакам, которая не предусматривает убийство здоровых животных.

Так, 12 июля, члены исполкома Николаевского городского совета повторно согласовали программу по регулированию численности бездомных животных гуманными методами на 2019-2023 года, в которую были внесены изменения.