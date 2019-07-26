Во Франции нашли полутонную кость динозавра – его рост мог достигать 30-ти метров

В коммуне Анжак-Шарант во Франции нашли бедренную кость огромного динозавра, который жил около 140 миллионов лет назад. Раскопанная кость весит приблизительно 508 килограмм.

Об этом сообщает издание «Daily Star».

Ученые предполагают, что раскопанная в коммуне гигантская кость принадлежала динозавру, высота которого могла достигать 30-ти метров. Отмечается, что такие пропорции соответствуют доисторическим животным вида Патаготитан – это одни из самых больших динозавров, которые когда-либо жили в мире. Однако подмечается, что это не окончательный вывод палеонтологов.

Полный скелет пока не был найден, однако помимо бедренной кости был найден фрагмент таза динозавра.

Палеонтолог из Музея естественной истории Роман Аллен добавляет, что это очень редкая находка, поскольку крупные фрагменты скелета ломкие и часто разрушаются сами по себе.

Отметим, что учёные обнаружили в куске янтаря из Мьянмы останки ранее неизвестной двупарноногой многоножки, которым около 99 миллионов лет.