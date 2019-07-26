«В трещины можно даже руки просунуть»: Николаевцы просят горвласть найти ₴3 миллиона на ремонт их аварийного дома

Скриншот с сюжета UA: НИКОЛАЕВ. Жители Николаева, которые проживают в аварийном доме по улице Космонавтов, 98 обратились к исполнительной власти с просьбой найти 3 миллиона гривен, чтобы выполнить ремонт.

Об этом стало известно в пятницу, 26 июля, в ходе заседания исполкома, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, депутат горсовета Александр Гусев, который привел жителей дома, отметил, что в Николаеве четыре аварийных дома, однако деньги на ремонт выделены только для двух. И дом по Космонавтов. 98 как раз таки в этот список не вошел.

— Наш дом в аварийном состоянии уже давно, он трещит по лестничной площадке, там разрушаются несущие стены, которые выходят на улицы и во двор. Там даже с улицы через трещины видно свет, можно даже руку просунуть (в трещины, - ПН). Дом начал трещать сверху вниз, с пятого этажа по второй этаж огромная трещина. То есть лестница в любой момент может вывалиться, и фасад дома. Может убить в любой момент... У нас насыщенный дом людьми, в каждой семье по 2-3 ребенка, - сообщила жительница дома.

Скриншот с сюжета UA: НИКОЛАЕВ. Скриншот с сюжета UA: НИКОЛАЕВ.

В ходе обсуждения стало известно, что есть уже и экспертиза и другие документы, в бюджете только нет средств на ремонт. Всего необходимо 3 миллиона 16 тысяч гривен, за эти средства усилят фундамент, поставят стяжки и проведут другие аварийные работы.

Депутат Александр Гусев отметил, что при перераспределении 216 миллионов гривен, которые остались неиспользованными с 2018 года, он уточнял у директора ДЖКХ Сергея Коренева будут ли в пообъектной росписи учтен данный адрес, на что чиновник ответил утвердительно. Однако в ходе заседания исполкома Сергей Коренев отметил, что речь тогда шла о другом.

В итоге, мэр Александр Сенкевич сообщил, что в ближайшее время будет перераспределение средств внутри главных распорядителей, при котором и отыщут необходимую сумму.

Напомним, как жительница Николаева Елена Белая пожаловалась, что дом по адресу: Потемкинская, 28 разрушается, а департамент ЖКХ горсовета не обращает на это внимания и не проводит капитальный ремонт.