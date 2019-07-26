На острове Березань во время экспедиции умер археолог Валерий Крутилов

В четверг, 25 июля, рано утром на острове Березань умер специалист в области античной археологии Валерий Крутилов.

Об этом сообщает институт археологии национальной академии наук..

Отмечается, что в этот день он находился на острове как руководитель Березанского международной археологической экспедиции Института археологии НАН Украины.

«Это невосполнимая потеря яркой и особой человека, который ушел преждевременно на 49-м году жизни и мы искренне сочувствуем жене Валерия Викторовича, всем родным и близким», - говорится в сообщении.

Справка:

Образование:

1990-1995 - Киевский государственный университет им. Т. Г. Шевченко / Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, исторический факультет, кафедра археологии и музееведения, специальность «историк, археолог, преподаватель истории».

Научные интересы:

Античная археология, археология античных городов Северо-Западного Причерноморья, металлопроизводство, гончарство, нумизматика.

Текущие исследования и проекты:

«Северное Причерноморье в античное время: история, экономика, население, культура»; разделы: «Экономика и культура античного Борисфена» и «Ремесленное производство Березанского поселения (металлопроизводство, гончарство)».

Экспедиционная деятельность:

с 2005 - руководитель Березанской международной археологической экспедиции Института археологии НАН Украины;

1992-2004 - участие в работах Ольвийской археологической экспедиции Института археологии НАН Украины.

Диссертационное исследование:

«Металлопроизводство и металлообработка Борисфена (рубеж VII-VI - V вв. до н.э.)»; научный руководитель - член-корреспондент НАН Украины, доктор архитектуры, ведущий научный сотрудник С. Д. Крижицкий