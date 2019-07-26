Жительницы Николаева пожаловались на годами текущие крыши по двум адресам – ДЖКХ поручили добавить их в перечень финансирования

Иллюстрация из интернета Жительницы Николаева, проживающие по улице Дачная, 32 и Большая Морская, 68 пожаловались, что в их домах несколько лет протекают крыши, но деньги на их ремонт никак не выделят.

Об этом речь шла в пятницу, 26 июля, в ходе заседания исполкома Николаевского горсовета, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, жительница дома по улице Дачная, 32 сообщила, что проблема существует с 2016 года, тогда департамент ЖКХ частично отремонтировал крышу, но в ходе работ был нарушен уровень из-за чего крыша теперь течет.

— Крыша течет уже три года. Есть документы в департаменте, но мы не попали в финансирование во втором квартале. Каждый дождь я на крыше с тазиками, пленкой, - сообщила Наталья.

Директор ДЖКХ Сергей Коренев сообщил, что на капитальный ремонт необходимо выделить 1 миллион гривен.

В свою очередь, вице-мэр по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук предложил чиновникам из ДЖКХ внести изменения в проект решения, которым перераспределялись средства для ДЖКХ на 2019 год.

Жительница дома по улице Большая Морская, 68 сообщила, что их жилкоп состоит из трех жилых флигелей, проблема с крышами в двух из них.

— С 2015 года дом находится на контроле ДЖКХ, выходила комиссия, фиксировала все это. Пять лет дом не может попасть в перечень финансирования. Создано ОСМД, дом взят в управление, жильцы за свой счет сделали проектно-сметную документацию. Пройдена экспертиза. Все документы готовы. Что делать людям? На сегодняшний день с зимы возникла еще одна проблема: из-за мокрых стен до первого этажа начались проблемы с проводкой. Стоимость ремонтных работ составляет 1 миллион 35 тысяч гривен, - сообщила Маргарита.

По данному адресу было принято аналогичное решение.

Напомним, что в Николаеве подрядчик снял кровлю дома, из-за чего затопило несколько квартир – в ДЖКХ обещают взыскать с него компенсацию.