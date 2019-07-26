Директором ландшафтного парка «Тилигульский» повторно назначили Олега Деркача

Директором регионального ландшафтного парка «Тилигульский» повторно назначили Олега Деркача.

Об этом сообщается на странице парка в Facebook.

«Согласно объявлению Николаевской областной государственной администрации от 26.07.2019 победителем конкурсного отбора на должность директора регионального ландшафтного парка «Тилигульский» признано Деркача Олега Михайловича», - говорится в сообщении.

Как известно, в 2016 году на конкурс на должность директора регионального ландшафтного парка «Тилигульский» подал заявку всего лишь один кандидат - заведующий научным отделом парка Олег Деркач. Позже депутаты Николаевского областного совета проголосовали за его назначение.

Напомним, что ранее парком «Тилигульский» руководил депутат Николаевского областного совета от «Блока Петра Порошенко» Александр Каражей, которого поймали на взятке.

Он также претендовал на должность директора парка в мае 2019-го. В июле 2019 года Каражей выиграл конкурс на должность начальника управления экологии и природных ресурсов Николаевской областной государственной администрации.