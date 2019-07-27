В Ольшанском открыли станцию полиции – в ней оборудовали комнату для приема граждан и игровое место для детей

В поселке Ольшанское Николаевского района 26 июля открыли новую полицейскую станцию.

Об этом сообщили в управлении превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Станцию открыли при взаимодействии между полицией и местной громадой. Эта мера направлена на формирование общего безопасного пространства и обеспечение правопорядка. Полицейские будут обслуживать население в шестью тысяч человек – территорию Ольшанского и прилегающих деревень. К концу года территория громады должна увеличиться за счет присоединения соседних населенных пунктов. Станция станет опорным пунктом для районного отделения полиции, расположенного в 37 километрах от поселка.

«Чтобы участковый офицер полиции постоянно находился на территории громады и был доступен для ее жителей, он был обеспечен служебным жильем, топливом для служебного автомобиля. Также с сегодняшнего дня у местного шерифа будет оборудованный рабочий кабинет. В помещении станции созданы комфортные условия для работы и приема граждан, оборудована детская зона с игрушками. В дальнейшем планируется обустроить гостиную группы реагирования патрульной полиции», - отмечено в сообщении.

Напомним, что в Николаеве проводят набор в роту полиции особого назначения.