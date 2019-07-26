Николаевец Арахамия может стать главой фракции «Слуга народа» в Верховной Раде

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 762 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(457)   

Николаевский бизнесмен, владелец компании «TemplateMonster», волонтер Давид Арахамия является одним из кандидатов на должность главы фракции партии «Слуга народа» в Верховной Раде.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на собеседников в партии «Слуга народа».

«В пропрезидентской партии рассматривают три кандидатуры на должность главы фракции «Слуга народа» - Александра Корниенко, Руслана Стефанчук и Давида Арахамию», - сообщают в издании.

В свою очередь, как сообщают в издании, руководитель партии Дмитрий Разумков является главным кандидатом на должность спикера ВР.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил членами Наблюдательного совета госконцерна «Укроборонпром» своего внештатного советника Андрея Загороднюка и секретаря Нацинвестиционного совета, николаевца Давида Арахамию.

Юлия Акимова

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийобщество